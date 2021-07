Eetgedrag uitgelegd: waarom moet die chipszak áltijd leeg?

Die zak chips moet direct leeg, tot de laatste kruimel. ‘Bodemdrang’, hoor je soms. Het wordt vaak wat lacherig gezegd, maar ook met een lichte ondertoon van schaamte: ik kon me niet beheersen.



Bodemdrang is geen wetenschappelijk begrip, voor zover obesitas­onderzoeker aan de Vrije Universiteit Jutka Halberstadt weet. Maar ze kan zich er wel iets bij voorstellen. Het heeft ongetwijfeld meer met chocola en chips te maken dan met bonen en broccoli, en doet haar denken aan het dooreten van junkfood. ,,Dat is lekker zoet, of zout. Vaak ook nog vet en smeuïg of knapperig. Het mondgevoel dat dit voedsel oproept, is onweerstaanbaar, verleidt tot dooreten en daarmee óvereten.”