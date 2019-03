Eiersalade bevat soms wel 36 ingrediënten. Water bijvoorbeeld

Het is een truc die producent vaak met vlees uithalen: water toevoegen. Bij vlees zorg je voor extra gewicht. Bij eiersalades is het net zozeer een goedkoop ingrediënt. Want in eiersalades horen eigenlijk alleen een stel hardgekookte eieren, een lik mayonaise, een handje bieslook, beetje mosterd en wat zout en misschien paprikapoeder of kerriepoeder. Dat is alles.



In de fabriek gebeurt er wel wat meer voordat het plastic bakje de lopende band verlaat. In plaats van mayonaise gebruiken voedingsmiddelenproducenten namelijk vaak ‘basissaus’. Dat is minder vet dan mayo maar staat niet op het etiket. Je herkent het alleen als je het etiket bestudeert en het ingrediënt water vindt, meldt de Consumentenbond in de gids die vandaag verschijnt.