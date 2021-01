Eigenaar van Chinees restaurant is pijnlijk eerlijk over zijn gerechten: ‘Ik ben niet zo'n fan van onze versie’

Koken & etenChinees restaurant ‘Aunt Dai’ in de Canadese stad Montreal is ineens heel populair door social media. De eigenaar is op de menukaart extreem eerlijk over de gerechten die erop staan. Sinds een klant foto's van de menukaart postte op Twitter komen er meer klanten op het restaurant af.

‘Aunt Dai is mijn favoriete Chinese restaurant in Montreal, maar de echte traktatie is het menu, met uiterst eerlijk commentaar van de eigenaar’, schreef twitteraar Kim Belair naast de foto's die ze maakte van de menukaart van het restaurant. Restauranteigenaar Feigang Fei beschrijft zijn Orange Beef als ‘niet zo goed als’ een ander gerecht op de kaart, de General Tao Chicken.

Erg lekker

Ook is Fei ‘geen grote fan’ van de zoete en pittige varkensreepjes, omdat het anders is dan de versie die hij at toen hij naar de universiteit in China ging. ,,Ik ben niet niet zo'n fan van onze versie.” Op de menukaart liet de eigenaar weten dat hij niet de kans had om zijn rundvlees met satésaus te proberen op het moment dat hij de beschrijving schreef. Wel is hij fan van het komijnrundvlees, hij noemt het ‘erg lekker’.

De tweet is sinds zondag 11.500 keer geretweet en meer dan 73.00 keer geliket sinds vorige week vrijdag. Door de online aandacht heeft het restaurant meer klanten getrokken. ,,Ik kreeg veel meer bestellingen dan normaal”, zegt Fei tegen nieuwssite Today. ,,Het is heel goed voor ons bedrijf.”

Voor elk gerecht een beschrijving

De reden dat Fei begon met de onthutsend eerlijke beschrijvingen is omdat klanten niet bekend waren met traditionele gerechten op het menu. Vaak bestelden ze dingen die ze eigenlijk niet wilden. ,,Veel mensen vonden het grappig en nuttig. De klanten moedigden me zo aan dat ik voor elk gerecht een beschrijving heb gemaakt.”



Hij legt uit dat het restaurant erg eerlijk wil zijn, zowel tegen zichzelf als tegen de klanten. ,,We willen niet dat ze met hoge verwachtingen komen en we ze daarna teleurstellen.”

‘Goede zet’

Recensent Ellen Willems, die schrijft voor De Gelderlander vindt de aanpak van Fei geweldig: ,,Het is een goede zet. De meeste restaurants gebruiken marketingtermen, maar eigenlijk moet je zelf ondervinden of het eten inderdaad lekker is.”



Gerechten aanbieden die je zelf niet geproefd hebt, vindt Willems wel een beetje raar. Je moet weten wat je verkoopt.

Op de ideale menukaart wordt volgens Willems transparant gesproken over wat er in de gerechten zit. Daarnaast moeten bijvoeglijke naamwoorden zoveel mogelijk achterwege gelaten worden: ,,Je kunt zelf bepalen of iets lekker is.”

