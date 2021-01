Eiwitrijke soep blijkt aanrader: 'Wel combineren met broodje en salade’

Notchie maakt kant-en-klare soepjes net zoals de bekende namen Unox en Struik dat doen, alleen zijn ze allemaal biologisch en met extra veel vezels en eiwitten. Een verantwoord soepje dus, menen de producenten. De linzen-tomaat en brocolli-boerenkoolsoep zijn sinds kort te koop bij een aantal filialen van Jumbo voor 3.99 euro per zak.

Sommige kant-en-klare soepen in zak of blik hebben een tamelijk slechte reputatie vanwege het hoge suiker- en zoutgehalte. Toch is diëtist Van Wezel over het algemeen liefhebber van concept, want: ,,Het is zo lekker makkelijk’’, vindt zij. Bovendien bevatten de meeste soepen steeds minder suiker en zout, volgens de recentste tomatensoepwijzer (2019), een analyse van supermarktsoepen.

Vanwege het soep-in-zakconcept, vergeleek Van Wezel de soepen van Notchie initieel met Unox, maar dat is niet helemaal juist, vindt zij. ,,Het heet natuurlijk wel soep, maar het bevat meer calorieën dan een klassieke tomatensoep van Unox. Het vetgehalte is dan wel laag, maar het bevat veel koolhydraten en het zit bomvol eiwitten. Bijna drie keer zoveel (maar liefst 3,3 gram per 100 ml). Dat komt door de toevoeging van peulvruchten. Kortom: het is een heel ander product.’’

Proteïne

Notchie is een met eiwit verrijkte soep. ‘High protein’ staat op de zak, een beschrijving die Van Wezel steeds vaker op verpakkingen aantreft. ,,Bijvoorbeeld bij zuivel; Alpro was een van de eerste die hun producten bestempelde als proteïnerijk. Begrijp me niet verkeerd, proteïne is goed. Zeker voor mensen die dat nodig hebben. Denk aan sporters, veganisten (die meestal te weinig eiwitten binnenkrijgen) en gezonde ouderen, die spierkracht missen.’’



Maar de term ‘high protein’ is vooral marketing. ,,Ik kan me voorstellen dat een fit clubje zich voelt aangesproken door het taalgebruik. Maar we moeten er ook niet meer van maken. Erwtensoep barst bijvoorbeeld ook van de eiwitten, maar die noemden mijn ouders vroeger ook niet ‘high protein’.’’



Plantaardig

Het is een bron van plantaardige eiwitten en dat is een pro, vindt Van Wezel. Naast dierlijke eiwitten (zuivel, vlees) is het ook belangrijk om plantaardige eiwitten tot je te nemen (peulvruchten, granen en paddenstoelen). ,,Zeker voor mensen die momenteel meedoen aan Veganuary, is dit product een variatiemogelijkheid. Bouwstoffen haal je niet uit groenten, wat sommige goeroes (waaronder Arie Boomsma onlangs in tv-programma RTL Boulevard) wél pretenderen.’’

Oordeel

Van Wezel vindt het een goed product. ,,Natuurlijk is het zoutgehalte net als bij andere kant-en-klare soepen ietwat hoog, maar het valt mee. Het suikergehalte is verwaarloosbaar. Bovendien zorgen al die kruiden voor een lekkere smaak en dat is óók belangrijk. Ik vind met name de stevige structuur fijn; dat is weer eens wat anders dan al die gezeefde soepjes uit de supermarkt.’’

Ze zou het aanraden, ook als avondmaaltijd. Als je het combineert met wat extra’s, een salade en een broodje met gesmolten kaas bijvoorbeeld. Het draait allemaal om variatie, is haar professionele standpunt. En de vitamines? ,,Daar maak ik me geen zorgen over. Dit soort soepjes worden vaak heel kort verhit, waarna ze meteen in de zak gaan. Mensen maken zich vaak zorgen over een vitamine-C-tekort (zit in fruit en groenten). Maar als je dagelijks fruit en wat groenten in de avond eet, zit die vitamine C wel goed.’’

