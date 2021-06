EK-teleurstelling: Hema stopt met oranje tompoucen en supermarkten doen lekkers in de aanbieding

Koken & etenBij Hema en de supermarkten zijn de oranje lekkernijen niet meer zo in trek sinds de aftocht van het Nederlands mannenelftal bij het EK voetbal. Daarom is de productie van bijvoorbeeld oranjetompouces gestopt en zijn veel andere producten met hoge korting te koop.

Het léék zo'n mooi toernooi te worden en daar hoorden ook hapjes bij. Oranje tompoucen bijvoorbeeld, maar ook koeken, snoep, drankjes en ander lekkers. Maar nu het Nederlands elftal het EK verlaat, is Hema per direct gestopt met de productie van de oranje exemplaren van het bekende gebakje. ,,Wie weet, en dat hopen we natuurlijk, komt er alsnog een goed moment om weer van roze naar oranje tompoucen over te schakelen’’, zegt de woordvoerder.

Hema is niet de enige winkel die ineens met een overschot aan oranje producten zit. Ook voor andere verse producten, zoals schnitts, koeken en drankjes, is meteen iets minder animo. De tenminste-houdbaar-tot-data zijn vaak heel kort, weten ze bij Plus Supermarkten. Dus gaan ze vaker voor een fractie van de prijs weg. ‘Afprijzen is in veel gevallen niet anders dan op een normale dag na een wedstrijd. Zo verkopen we oranje tompoucen, oranje gebak en EK-afbakbroodjes in de vorm van een voetbal. Bij deze producten wordt goed naar de datum gekeken en waar nodig afgeprijsd, om verspilling te voorkomen’’, meldt de woordvoerder.

Volledig scherm In de bonus: oranje eten en drinken. © AD Jumbo is gestopt met de EK-reclame en schakelt over op de zomercampagne. Toch hoopt de Veghelse supermarktketen op andere Nederlandse successen deze sportzomer. ,,Zo is de Tour de France net gestart en juichen wij uiteraard voor Team Jumbo-Visma. De Olympische Spelen starten ook over een paar weken. En begin september kleurt Nederland weer oranje als de Dutch Grand Prix in Zandvoort plaatsvindt en Max Verstappen hier in actie komt’’, meldt Jumbo.



De oranje artikelen komen dan nog goed van pas, is de redenering. De oranje juichcapes en andere prullaria zijn nu voor een prikkie te koop op Marktplaats.

Voor de bitterballen en frikandellen van Mora geldt dat de productie zeker niet omlaag gaat, meldt Jan Aaltzen Linde van moederbedrijf Ad van Geloven. ,,Er zullen in de supermarkt iets minder borrelsnacks verkocht worden nu Nederland eruit ligt”, vermoedt Linde. ,,We schroeven de productie niet terug, want met de doorstart van de horeca - nu de Covid-beperkingen er voor een groot deel vanaf zijn - verwachten we veel vraag uit die hoek. Mede omdat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan en dus hier op het terras zitten, in plaats van in het buitenland."

Bij Albert Heijn struikel je nog over oranje lekkers voor kleine prijsjes. De oranje M&M-keeper staat er beteuterd bij in zijn doel. Veel blijft in de Bonus, soms met wat extra korting. De ‘Go Holland’-Pringles zijn nu 2,50 euro (waren 4,35 euro), voor een eurootje heb je een kleine verpakking. Een Aperol Spritz is nu 5,07 euro in plaats van 6,75, de oranje glacékoeken zijn nu de helft van de prijs (1 euro in plaats van 1,99 euro) en de oranje donuts zijn 45 cent en geen 60 cent. Alle eetbare oranje producten worden met 35 procent extra korting verkocht, zo meldt de AH-woordvoerder.

,,Samen met heel Nederland vinden we het ontzettend jammer dat het Nederlands Elftal is uitgeschakeld”, zegt zij. ,,Wij kijken terug op een mooie en succesvolle EK-campagne.” Ook Albert Heijn kijkt uit naar een lange sportzomer. ,,In het bijzonder naar de Olympische Spelen met onze Oranje Leeuwinnen. Die gaan we natuurlijk ook aanmoedigen.” De nonfood-EK-producten zijn deze week afgeprijsd met 50 procent korting.

