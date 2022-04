Er komen alleen maar méér en méér flitsbezorgers bij, maar de overlast neemt ook toe

Woensdagavond, 19.00 uur. Na een vermoeiende dag nét alle ingrediënten in huis gehaald voor een dampende pan pasta bolognese, dringt plots het besef door: de spaghetti vergeten. Maar nu nog op en neer naar de supermarkt? Dat betekent dat er over minstens een halfuur pas gegeten wordt, iets wat de hongerige huisgenoten vast niet op prijs zullen stellen. Plus: het regent buiten.



En dus open je de app van één van de flitsbezorgbedrijven in de gemeente. Een pak spaghetti, en ja, dan nog maar even wat aanvullende boodschappen om het minimumbestelbedrag te halen. Dat pak yoghurt en die zak drop kunnen er ook nog wel bij. Twee klikken in de app, even je adres dubbelchecken en binnen tien minuten gaat de deurbel. Trrrring: spaghetti.