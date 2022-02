Eva en Sake maken snoep van fruit dat ze uit de prullenbak redden: ‘Konden ogen niet geloven’

Wat Eten We Vandaag: Stamppot van snijbonen met vegeta­risch gehakt

Deze stamppot van snijbonen, appel en kerrie is geïnspireerd op het Afrikaanse gerecht boboti. Het gehakt uit de traditionele boboti vervangen wij door een vega variant. De appel is een frisse tegenhanger voor de verschillende specerijen, waardoor de stamppot lekker fris en toch kruidig is.

3 februari