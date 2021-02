Eva Jinek verklapt aan Miljuschka wat zij het liefst eet: ‘Na de uitzending wil ik een halve kilo kaas’

Koken & etenMiljuschka weet wat lekker eten is en ze deelt haar tips en trucs graag met haar fans. Dit weekend vertelt ze over haar favoriete adresjes in Amsterdam en bespreekt ze met Eva Jinek haar culinaire voorkeuren in haar eigen podcast.

Wat Eva Jinek doet denken aan haar jeugd in de Verenigde Staten? ,,Pompoen. Omdat ik het zo lekker vind en ze maken daar - serieus - alles met pompoen", vertelt ze in de eerste aflevering van de podcast Eetgeheimen van Miljuschka. ,,Je kunt het daar ook in blik krijgen, dat heb ik hier nog niet echt ontdekt.” Terwijl pompoen hier juist vaak wordt weggegooid, aldus presentatrice Miljuschka Witzenhausen, die ook het gezicht van dieetprogramma WW (voorheen Weight Watchers) is in Nederland.

In haar jeugd at Eva Jinek vooral Amerikaans en Tsjechisch. Nooit Nederlandse kost, vertelt ze in de podcast. Haar meest nostalgische gerechten zijn haar moeders Tsjechische eend met aardappelen en zuurkool en haar opa's zoete knoedels met poedersuiker. Haar zoontje krijgt nooit iets kant-en-klaars. Ze kookt eigenlijk altijd zelf, in het weekend vooruit voor de 'baby’ Pax die inmiddels al 2 jaar is. ,,Het is een obsessie waar ik moeilijk vanaf kom.” Wat ze graag voor hem maakt? Pasta bolo oftewel pasta bolognese. ,,Dat gaat er altijd in.”

Misschien een crackertje

Volledig scherm Miljuschka Witzenhausen © Brunopress Zelf vindt ze het lastig om na de uitzending van haar tv-programma op het gezonde pad te blijven. ,,Een late night show presenteren is een ticket naar slecht eten. Ik eet om half zes op mijn werk. Dan ben ik klaar rond half twaalf, twaalf uur.” Dan heeft ze honger als een beest. ,,Ik heb altijd zin in een halve kilo kaas, grofkorrelige mosterd, droge worst en misschien een crackertje erbij. Als ik toe zou geven aan wat ik wil, dan is het dat.” Maar dat kan niet. ,,Dan is er geen breedbeeld-tv die dat kan verwerken.”



Het wordt vaak toch iets gezonders. ,,Maar maandag heb ik meer ruggengraat dan vrijdag.” Verder vertelt ze een zoetekauw te zijn maar hartig toch boven zoet te verkiezen met als heilige drie-eenheid worst, kaas en bier.

Over de Amerikaanse keuken zegt ze dat alle Europese keukens superieur zijn aan de Amerikaanse, maar dat ze in de VS meesters zijn in comfortfood. ,,Die hebben dat uitgevonden.” Van Alison Roman maakte ze onlangs iets waarvoor ze niet eens woorden heeft, met bananen, yoghurt en room. ,,Het duurde onwijs lang om het te maken.” Haar man zei later dat ze wel stoned leek toen ze het at.

Ze is opgegroeid in een heel schoon huis, maar in haar studententijd is het goed gekomen, vertelt Jinek. Ze woonde in een studentenhuis, prachtig, maar in de kelder liepen wel ratten. ,,Smerig dat het daar was.” Het hielp haar wel om van eventuele smetvrees af te komen. ,,Als ik nu een glas water moet drinken waar al twintig mensen uit hebben gedronken dan doe ik dat. Behalve in coronatijd natuurlijk.” Miljuschka vertelt dat zij als een echte Jordanese tekeer gaat in de keuken. Het is haar fantasie om zo'n huis schoon te mogen maken. ,,Dat is misschien wel beter dan seks.”

