Fans nu al wildenthousiast over kookshow van Vjeze Fur

Lekker Fred! Dat is het motto waarmee Vjeze Fur (echte naam Alfred Tratlehner, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig) op zijn Instagramaccount geregeld kookvideo's maakt. Maar voor een keer gaat Freddy koken op televisie, zo kondigde hij donderdagavond aan via datzelfde account.

Op zijn eigenzinnige wijze - in hoofdletters en met al dan niet expres spelfoutjes - meldde hij de uitzending: ,,Eenmalige aflevering #lekkerfred in het land donderdag as. 4 juli 22.25. Tagg iemand die graag wil zien onder het genot van iets zoets zoals raberijs met verse aardbeien en zelfgemaakte warme frambozensaus of met een paar oesters en een klein splashje citroen.”

Daarop gingen de fans los: de video werd sindsdien meer dan 68.000 keer bekeken en kreeg meer dan duizend reacties. ,,Vet”, reageert Marjan Jonkman. ,,Ik loef dit zo hard”, zegt Matthijs Mutsaers. Dit moet op het grote doek, vindt Lotte Geerlings. ,,Sowieso beter dan de Game of Thrones-finale.” ,,Brooooo lekker Fred op tv!!” schrijft Gabrriela Medina. ,,Wat!? Waarom is dit niet op alle kenalen. Breek het nieuws. Breek die internet.”

Fred zou Fred niet zijn als hij ook niet een grapje zou maken over het lage budget dat omroep VPRO voor de show heeft. Hij meldt regisseur Kevin Boitelle dat hij ‘gewoon kreeft’ heeft gegeten. ,,En m’n waffel afgeveegd met een Hermes doekie (was eigen monnie @omroepvpro, hold your hartattack.”

De kookvideo's die hij op Instagram plaatst, hebben een hoog entertainmentgehalte. Niet alleen omdat hij beroemde (Ron Blauw) en minder bekende gasten heeft (zoals zijn moeder), maar ook omdat Vjeze Fur zijn eigen woorden (mayemonaise) maakt en omdat hij met hen én zichzelf spot.



De fans hebben nog meer om zich op te verheugen. Twee weken geleden kondigde hun idool ook al aan met een kookboek bezig te zijn.



Lekker Fred in het land is op 4 juli om 22.25 uur te zien op NPO 3. Freddy gaat op zoek naar een sterrenmaaltijd, zo belooft de omroep in de video.