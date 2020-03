Fans Queer Eye dankbaar voor kooktips van Antoni in coronatijd: ‘Ik kan hier de hele dag naar kijken’

Met bonen, avocado’s, tomaten en limoen maakt hij in de eerste aflevering van afgelopen maandag ‘The Keep Calm-lette’. ,,Omdat we allemaal rustig moeten blijven in deze tijden’’. De rode uien wast hij even met water zodat ze minder scherp zijn. De eerste show, die hieronder te zien is, werd al meer dan een miljoen keer bekeken. Fans tonen zich blij en dankbaar voor de tips die Antoni geeft. Een grappige kookshow. ,,Mijn quarantaine-gebeden zijn verhoord", verzucht een volger. Een ander schrijft: ,,Ik kan hier de hele dag wel naar kijken.’



Nummer drie, van gisteren, is al anders van toon omdat Amerikanen van de autoriteiten het advies hebben gekregen om nog maar een keer per week boodschappen te doen. Jammer voor de populaire kok, want de supermarkt is zijn happy place en hij brengt er graag een uur of anderhalf door om te zien wat er allemaal is. Toch moeten we niet hamsteren, zegt Antoni. ,,Je moet niet voor zo veel maanden kopen. Laat ook wat voor andere mensen over.” Om die reden kookt hij met wat er nog in zijn koelkast is, zoals spinazie die hij overheeft van de dag ervoor.