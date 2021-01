FIT Challenge: dag 8

Koken & eten Diëtist: zo omzeil je de valkuilen als je dit jaar écht wilt afvallen

3 januari Dit jaar gaan we afvallen. Echt! Na die allerlaatste oliebol stopten we acuut met snoepen en vette troep. En dan vallen we in een maand zes kilo af. Zo'n aanpak werkt niet, weet diëtist Berdien van Wezel uit ervaring. ,,Over een paar weken staan ze hier voor de deur.”