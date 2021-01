FIT Challenge: dit zijn de recepten voor dag 1

De recepten zijn voor 2 personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie, zodat je de verhoudingen weet om het recept te maken. ,,Ik weet niet of jij een man, kind of vrouw bent, of je sport doet, of je een zwaar beroep hebt, een actief of zittend leven leidt”, aldus Naessens.

Mijn advies: Het liefst zou ik geen hoeveelheden vermelden. Ik tel geen calorieën en geen porties. De portiegrootte is afhankelijk van geslacht, energieverbruik en van persoon tot persoon. Iedereen moet eten tot hij voldoende heeft. Niemand mag met honger van tafel gaan, eet desnoods een dubbele portie. Maar probeer er geen snelle koolhydraten, zoals aardappelen, aan toe te voegen.

Ontbijt

Fruitontbijt

Gebruik geen druiven en bananen in je fruitontbijt, deze bevatten veel suiker en zetmeel.

Ingrediënten

- 250 g volle yoghurt

- 8 grote eetlepels gemengde noten en zaden

- 500 g fruit (geen bananen en druiven, zie tip)

Bereiding

Snijd het fruit in stukken. Lepel de yoghurt over het fruit en strooi de noten en zaden er overheen.

Tip: fruit

Ik ben een voorstander van fruit, maar raad wel aan om fruit te eten als ontbijt of maaltijd en niet als tussendoortje. We eten al meer dan voldoende, het is niet de bedoeling om de hele dag tussendoortjes te eten, ook geen fruit.



Waarom geen bananen en druiven? Omdat deze best veel suiker en zetmeel bevatten. Maar als je aan sport doet of een zwaar beroep uitoefent, kan je ze gerust eten.

LUNCH

Warme feta met gebakken groenten en pecannot

Klaar in 25 minuten

Dit recept is leuk, verrassend en eenvoudig.

Ingrediënten

- 200 g feta

- 400 g broccoli

- 2 lente-uitjes

- ½ rode paprika

- 30 g pecannoten

- 60 g olijven (je lievelingsolijven)

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 °C.

- Snijd de feta in tweeën, leg de stukken in een vuurvaste schaal en zet 10 minuten in de oven of tot de feta aan de hoeken lichtjes begint te kleuren.

- Snijd de broccoli in roosjes, de lente-ui in fijne ringetjes en de paprika in blokjes. Stoof de groenten in de olijfolie. Voeg je lievelingsolijven toe, maakt niet uit of ze groen of zwart zijn, als je ze maar lekker vindt. Kruid met zwarte peper en zout.

- Hak de noten grof.

- Leg op elk bord een plakje feta en schik de groenten ertegenaan. Werk af met de noten.



Leuk, verrassend en eenvoudig. Je kan hierop variëren met andere groenten.

DINER

Lamsgehakt met merguezkruiden en groenten

Werk: 20 minuten, gaartijd: 15 minuten

Je kunt alles eten, zolang dit met mate is.

Ingrediënten:

- 300 g lamsgehakt

- 1 theelepel harissa

- 2 theelepels komijnzaadjes

- 1 theelepel ras el hanout

- 2 knoflookteentjes

- 10 g verse koriander of peterselie

- 2 grote wortelen

- 1 grote rode ui

- 2 tomaten

- verse tijm

Nodig: satéstokjes

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Doe het lamsgehakt in een kom. Snijd de knoflook en de koriander fijn en voeg samen met de harissa, komijn en ras el hanout toe aan het gehakt. Kneed goed door elkaar.

- Maak met je handen worstjes van het gehakt en steek er een stokje door. Leg de lamsspies- jes op een ovenrooster en bak ze een zevental minuten in de oven.

- Snijd de wortelen en de ui fijn en stoof gaar in olijfolie.

- Snijd de tomaten in vier parten, verwijder het vocht en de zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Voeg de tomatenblokjes de laatste halve minuut toe aan de wortel en ui, zodat ze niet garen maar opwarmen. Voeg wat fijngesneden tijm toe. Kruid met grof zout voor een crunchy beet en wat zwarte peper.

- Lepel de groenten op een bord en leg het lamsgehakt erbovenop.

Tip: keto

Ui, wortelen en tomaten zijn niet de meest ketovriendelijke groenten, maar als je er niet te veel van eet en andere ketovriendelijke groenten toevoegt, dan is het wel oké.



Van dit gerecht wordt iedereen gelukkig: leuk, lekker en verrassend!

