Flipp kookt de sterren van de hemel met de snelheid van Max Verstappen

We eten er om half zes in plaats van 19.00 uur in verband met de nieuwe coronamaatregelen. We beginnen met oesters, de Geay uit Normandië en Flipp’s beroemde eitje, gevuld met Noordzeekrab, ponzu en aardappelschuim. De oesters gelardeerd met tomaat, rode peper & koriander zijn het lekkerst. Het eitje is geweldig. Romig met een subtiel zuurtje en lekker veel krab.