Foodgoeroe Rens Kroes blijkt zelf niet meer te koken: ‘Warm nu eten op’

Kookboekenschrijfster, voedselfanaat en superfoodkenner Rens Kroes (33) blijkt zelf vrijwel nooit meer te koken. Haar gezonde dieet, waarom ze al jaren bekendstaat, schiet er sinds haar bevalling soms bij in. ,,Het is heerlijk voor de geest, zeg ik dan maar.’’

Dat vertelt ze aan Kek Mama. ,,Ik heb gewoon geen tijd en daar heb ik vrede mee’’, aldus Rens, die afgelopen oktober beviel van dochtertje Maya Jade. ,,Ik warm nu vaak eten op uit de vriezer of Sid doet het’’, verwijst ze naar haar vriend. ,,Gelukkig kan hij ook heel lekker koken.’’

Ze probeert nog steeds gezond te eten, maar dat lukt lang niet altijd. ,,En als ik zin heb in iets ongezonds, dan ben ik daar ook vrij makkelijk in: ik word hier nú even heel gelukkig van, dus het is heerlijk voor de geest, zeg ik dan maar, haha. Zolang ik maar voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijg voor mijn energie en Maya’s borstvoeding.”

Pittig meisje

Zelfs bij het voeden komt Maya’s ‘pittige’ persoonlijkheid naar voren. ,,Ze heeft echt een temperamentvol karakter. Aan de borst zuigt ze met overgave, wat past bij haar persoonlijkheid, maar misschien ook komt door een te korte tongriem. Het zorgt in elk geval voor veel darmkrampjes die haar en ons uit onze slaap houden.’’

Quote Aan de borst zuigt ze met overgave, wat past bij haar persoon­lijk­heid Rens Kroes

En dat is even wennen. Waar Rens voor haar zwangerschap ‘s nachts acht à negen uur sliep, doet ze het nu met hooguit twee uurtjes achter elkaar. Op een gegeven moment nekte het haar en werd ze extreem moe en emotioneel. ,,Maar ja, als ik naar Maya kijk, denk ik: whatever. Het is bizar hoe de liefde voor je kind het altijd wint van de vermoeidheid, hoe uitgeput je ook bent.’’

Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verpleegzus

De band met haar wereldberoemde zus Doutzen is door het moederschap alleen maar sterker geworden. Het topmodel paste de afgelopen tijd veel op en was Rens’ ‘eigen verpleegzus’. Tegelijkertijd staat haar relatie met Sid enigszins onder druk.

,,Sid en ik zijn al twaalf jaar samen, dus we kennen elkaar door en door, maar zelfs dan kun je elkaar af en toe nog verbazen in je nieuwe rol als vader en moeder’’, bekent ze. ,,Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze vermoeidheid, dat levert meer irritaties op dan normaal. Ja, het is wel even ‘beuken’ nu: bam, bam, bam, jij doet dit, ik doe dat. Je leeft gewoon een beetje langs elkaar heen. Het is nu Maya voor en na, maar ik verwacht dat dit uiteindelijk wel weer bijtrekt.’’

Bekijk onze video’s over show en entertainment: