Foodtrucks steeds populairder, aantal in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld

Bijna de helft van de foodtrucks (iets minder dan 45 procent) is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. De twee provincies hebben er samen 1113. In Drenthe zijn met 51 registraties de minste foodtrucks te vinden. In Noord-Holland zijn 21,1 trucks per 100.000 inwoners, gevolgd door 18,6 per 100.000 inwoners in Flevoland en 17,6 in Zeeland. In Overijssel zijn per 100.000 inwoners slechts 8,1 foodtrucks geregistreerd.