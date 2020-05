‘Friends’ komt met eigen kookboek (inclusief Rachels dessert dat naar voeten smaakt)

In totaal staan er 70 recepten in het boek, gebaseerd op de iconische baksels die we te zien kregen op tv. Denk maar aan het ‘moistmaker’-broodje dat Monica voor Ross maakte. Daar werd destijds een hele aflevering aan gewijd. Omdat Monica kok was van beroep, zien we vooral veel van haar culinaire hoogstandjes in het officiële kookboek. Maar ook de lekkere havermoutkoekjes van Phoebe bijvoorbeeld. Én zelfs de trifle van Rachel (die volgens de rest van haar vrienden naar voeten smaakte) kan je erin terugvinden.