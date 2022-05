Getest: dit is de beste volautomatische espressomachine

Volautomatische espressomachines maken het koffiezetten heel makkelijk. Meestal kun je de machine helemaal instellen naar je smaak. Vervolgens malen ze de bonen en zetten ze volledig automatisch jouw favoriete kopje koffie.

De Consumentenbond test verschillende soorten espressomachines op onder meer kwaliteit van de espresso, gebruiksgemak en temperatuur. Er zijn meer dan 340 espressomachines getest die redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de 175 geteste modellen in de categorie volautomaten komt een model van Jura als Beste uit de Test. Een volautomaat van Philips is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Jura D4 Piano Black

Volledig scherm Beste uit de Test: Jura D4 Piano Black. © Consumentenbond

Deze Jura is niet bepaald goedkoop. Maar als je van zwarte koffie houdt, is deze machine de beste keus. Hij is een echte specialist in het zetten van zwarte koffie.

Je kunt de maalgraad, hoeveelheid koffie en hoeveelheid water naar wens aanpassen. Zo beschik je over veel opties om je kopje espresso helemaal aan te passen aan jouw smaak.

Het apparaat zelf is erg prettig in het gebruik. Het display is duidelijk en eenvoudig te bedienen. Je zet snel en gemakkelijk je kopje koffie. Ook is hij relatief stil.

De machine zelf heeft verder maar weinig minpunten. Je hebt geen opties voor melk, zoals cappuccino of latte macchiato. Niet alle onderdelen kunnen in de vaatwasser en het lekbakje sluit niet helemaal goed aan.

Beste Koop: Philips 2200-serie EP2220/10

Volledig scherm Beste Koop: Philips 2200-serie EP2220/10 © Consumentenbond

Dit model van Philips is een stuk goedkoper dan de Jura. En hij heeft een stoompijpje waarmee je melkvarianten kunt maken.

Het is verder een vrij eenvoudige machine, die vooral makkelijk in het gebruik is. De bediening werkt prettig. En ook schoonmaken en ontkalken is geen enorme klus.

Melk opschuimen via het pijpje werkt gemakkelijk en je maakt er goed melkschuim mee. Al zou het schuim iets steviger en warmer mogen zijn. De koffie uit deze machine is lekker en goed van temperatuur.

Een minpuntje is de snelheid. Je moet even geduld hebben tot hij is opgewarmd en je kopje koffie helemaal klaar is. Daarnaast is hij ten opzichte van andere espressomachines wat minder zuinig met energie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat ze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

