‘Gezonde’ ijsjes, bevroren cocktails en snoep op een stokje: de gekste ijsjes van het jaar

Koken & eten Het lekkerste dat Zuid-Hol­land te bieden heeft: stroopwa­fels, kaas en... sojasaus

12:00 Nu we onze smaakpapillen niet en masse in warme oorden kunnen verwennen, gaan we op culinaire reis door Nederland. Deze week zijn we met culinair journalist Laura de Grave in Zuid-Holland. In september verschijnt haar nieuwe kookboek Lekker lokaal.