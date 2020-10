Gezonder leven in coronatijd: Hanneke (32) wandelt elke dag, Luka (22) viel 14 kilo af

Veel Nederlanders zijn juist nu bezig met een gezondere levensstijl. Beter eten, meer bewegen en letten op voldoende slaap. Toch is een begin maken moeilijk voor een op de vijf mensen, zo blijkt uit een enquête van Motivaction. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben er meer moeite mee: de helft ervaart negatieve emoties als angst, verdriet en schaamte en kan daardoor zichzelf maar moeilijk motiveren.

Ook kampt die groep meer dan de oudere generatie met vermoeidheid: het gemiddelde over alle respondenten van de enquête in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis ligt op 36 procent. Ruim een derde van de Nederlanders voelt zich vermoeider en somberder. Bij de groep tussen 18 en 24 jaar is dat percentage veel hoger: 57 procent.

Jongeren geven hun geestelijke gezondheid het laagste cijfer van alle groepen, maar nog wel een ruime voldoende: 7,1. De generatie van 65-plussers geeft een rapportcijfer 8,2.

‘Blokje om’

Om vermoeidheid en somberte tegen te gaan adviseert professor Hanno Pijl, internist bij het LUMC, om te streven naar kleine successen. ,,Loop een blokje om terwijl je belt met een vriend. Woon je in een flat, pak dan wat vaker de trap in plaats van de lift. Elk bescheiden resultaat is er eentje om trots op te zijn. Zo houd je het makkelijker vol.”

Gelukkig zijn veel mensen wel erg tevreden over hun woonsituatie: 78 procent van de ondervraagde personen geeft aan ‘erg te spreken’ te zijn over verbeteringen van hun woonomgeving. Veel mensen pakten de afgelopen maanden boormachine en hark op om hun huis en tuin op te knappen. Het helpt als je huis een plaats is waar je kunt ontspannen en bijtanken, aldus Pijl. Juist omdat we meer zijn aangewezen op ons huis en onze eigen buurt.

