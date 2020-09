Gijs past foute verpakking aan en daarmee niet meer in de race voor ‘Liegebeest’-prijs

Het merk Gijs, dat alleen te koop is bij supermarktketen Plus, zet zijn zuivel al jaren in de markt als kleinschalig en ambachtelijk, terwijl een groot deel van de melk uit een megastal komt. Met zevenhonderd koeien is dit bedrijf ongeveer zeven keer zo groot als een gemiddelde melkveehouderij in Nederland. Vanwege de verpakking werd het bedrijf genomineerd voor de jaarlijkse ‘prijs’ van de dierenwelzijnsorganisatie voor misleidende teksten op verpakkingen.