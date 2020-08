Gloednieuw eimerk ook goed voor de kip?

EN IS HET WATNooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen professionals producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal beoordeelt Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch een nieuw merk eieren.

Er is weer iets nieuws. Dit najaar verschijnt een nieuw biologisch merk eieren op de markt genaamd: ‘Crazy About Eggs’. Voor de biologische eieren betaal je rond de 3,49 euro voor zes stuks. Deze eitjes zijn anders, claimt het bedrijf, want de verpakking is biologisch afbreekbaar. De kippen komen van biologische boerderijen, waar ze binnen en buiten kunnen scharrelen en ze hebben ruimte. Dat betekent: zo’n vierkante meter per vijf kippen.

Bovendien is Crazy About Eggs een reactie op het bestaande aanbod aan eieren, volgens medeoprichter Jeroen Janssen (33). Hij vindt dat transparantie in de keten ver te zoeken is. ,,Eieren zien er allemaal hetzelfde uit en je weet nooit waar ze vandaan komen.’’ Daarom doet Crazy About Eggs het anders: de kippen kun je volgen via een 24-uur livestream en ze werken samen met een select groepje pluimveehouders.

Transparant

Dat er weinig transparantie zou zijn in de keten, noemt Nicole van Gemert, van Foodwatch, met betrekking tot tafeleieren onzin. ,,Wij streven als ‘voedselwaakhond’ naar volledige transparantie. Maar bij eieren zit dat wel goed. Ieder ei heeft een welzijnscode, op basis waarvan je als consument kunt achterhalen waar het vandaan komt.’’

De codes In het kort heb je vier codes: van 0 tot 3, waarbij geldt hoe hoger het cijfer, hoe slechter de leefomstandigheden. Code 0, staat voor een biologisch ei. De kippen krijgen biologische voeding en hebben meer leefruimte dan vrije-uitloopkippen. Code 1 staat voor vrije-uitloopkippen. Deze kippen hebben een uitloop van vier vierkante meter per kip. Heb je een ei met code 2, dan gaat het om een scharrelkip of rondeelkip. Scharrelkippen leven in schuren met stro, kunnen niet naar buiten en hebben minder ruimte dan de biologische en vrije-uitloopkippen. Rondeelkippen zitten qua leefruimte tussen biologische en vrije-uitloopkippen in, maar krijgen geen biologische voeding. Tot slot is er code 3, de legbatterij. Deze eieren worden niet meer in doosjes verkocht, maar wel verwerkt in diverse producten. Na de welzijnscode 0 tot en met 3, volgt bovendien de code van het land en de cijfercombinatie van het bedrijf waar je eitje vandaan komt.

Dat jonge, kleine bedrijven, zoals Crazy About Eggs roepen dat ze innovatiever zijn dan een welzijnscodering of keurmerk, gebeurt steeds vaker, meent Van Gemert. ,,Maar de vraag is: wie controleert zo’n bedrijf dan?’’

Bovendien noemt ze het marketing, ,,In lijn met de welzijnscodering zouden deze eieren overeen komen met scharreleieren, want de kippen hebben ongeveer net zoveel leefruimte (vijf kippen per vierkante meter).’’ Wel mogen de kippen naar buiten, krijgen ze biologisch voer en worden ze vergezeld door hanen, die normaliter meteen na de geboorte worden gedood.

Biologisch

Het is een biologisch eitje en dat is een plus, vindt Van Gemert. Maar dat maakt het niet uniek. Ze verwijst hiermee naar‘ Kipster’, een bedrijf dat eerder in het leven geroepen is. Kipster voert de kippen biologische etensresten, brengt de hanen groot op een biologische boerderij (waarna ze wel naar de slacht gaan) en gebruikt duurzame verpakkingen.

Milieu

Overigens doet Crazy About Eggs ook aan duurzame verpakkingen. Daarom denkt ze dat er wel markt is voor een product als Crazy About Eggs. ,,Het is een Amsterdams ‘hip’ bedrijf, dus wellicht spreekt het mensen aan uit de grote stad met duurzame ambities. Een beetje de hipsterachtige types.’’

Het eiermerk lanceert zijn sixpacks met eieren in eerste instantie bij retailers in Nederland en Duitsland. Verder heeft het bedrijf ook plannen om uit te breiden naar andere landen, laat Janssen weten.

Ilona gaat de strijd aan met allerlei dingen die zij niet lust. Ditmaal proeft zij een gebakken en gekookt ei.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.