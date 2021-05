Goede dag voor Greta Thunberg: Zuivelcensuur van tafel

,,We handhaven de status quo, er verandert niets”, zo bevestigt een medewerker van Andrieu tegenover deze krant. Die status quo, dat is een ruim drie jaar oud arrest van het Europese Hof van Justitie dat termen als ‘melk’, ‘kaas’, ‘boter’, ‘room’ en ‘yoghurt’ enkel toestaat voor producten afkomstig van dierlijke melk.



Andrieu wilde veel verder gaan en kreeg vorig najaar een Parlementsmeerderheid achter zich om voor zuivelvervangers zelfs elke indirecte verwijzing naar echte zuivel te verbieden. Ook termen als ‘kaassmaak’, ‘melkvervanger’ of zelfs ‘romig’ zouden dan niet meer mogen.



Dat was tegen het zere been van de vegawereld die dit zag als een linke zet om de plantaardige concurrentie een kopje kleiner te maken. Europa dreigde daarmee producenten de vrijheid te ontnemen om over hun eigen product te communiceren, aldus Pablo Moleman van Proveg. Volgens wie deze ingreep ook strijdig was met het ambitieuze Brusselse klimaatbeleid en de pogingen het Europese landbouwbeleid milieuvriendelijker te maken. Plantaardige zuivelvervangers zijn immers veel klimaat- en milieuvriendelijker dan de echte witte motor.