Goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt ster kwijt

Michelin­ster voor goedkoop straattent­je in Singapore

10 januari Wie aan een Michelinster denkt, ziet dure restaurants voor zich met prijzen waar de gemiddelde werknemer een maand voor moet werken. Maar niet in Singapore. Daar is de prestigieuze ster neergedaald op een eettentje waar al een maaltijd te halen is voor twee dollar.