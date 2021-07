Gouden Pollepel is terug! Dit restaurant achter de fraaie rode beukenhaag verdient meer aandacht

Op een doordeweekse avond stappen we het lege terras van het grand café op. Het is nog vroeg dus we houden hoop voor deze ongetwijfeld geplaagde horecaondernemer. De uitbaters van De Florijn, die eerder in het pand huisden, verkasten begin 2019 naar Woerden en openden er Gare Pompidou. Hun plek in Nieuwerbrug werd ingenomen door gastvrouw Kim en haar man, chef-kok Mike, zo lezen we op de website van het restaurant. Kunnen zij de prestaties van hun illustere voorgangers benaderen, vragen we ons af.