Hamburger met friet: welke keten maakt de lekkerste (volgens de Snackspert)?

,,Bij een hamburger is om te beginnen het fijne mondgevoel heel belangrijk”, vertelt Eke Bosman. Op Instagram staat hij bekend als de Snackspert. Hij gaat stad en land af om allerhande snacks uit te proberen en vertelt erover aan zijn bijna 100.000 volgers. ,,Je moet na één hap al weten dat het een goede burger is. De burger moet mals zijn en veel smaak hebben. De combinatie van smaakpaletten in de burger moet je dus proeven.”

Op verzoek van deze site ging Bosman langs bij McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken in Goes en Kwalitaria in Hilversum om de hamburger met friet te beoordelen.

,,De burgers in fastfoodrestaurants zijn gewoon een guilty pleasure”, stelt Bosman. ,,Het is makkelijk en snel en je weet precies waar je aan toe bent. Het is een beetje als een betrouwbare vriend: je kunt er altijd op terugvallen en hij zal nooit boos op je worden.”



,,Voor de frietjes geldt dat het vooral belangrijk is dat ze dubbel gebakken zijn. Dus voorfrituren en dan nog een keer frituren. Dan worden ze goed krokant. En ze moeten van binnen natuurlijk een goede aardappelsmaak hebben.”

De smaaktest

Bosman bestelt telkens de populairste burgers met friet bij de fastfoodrestaurants: de Big Mac van McDonald’s, de Whopper van Burger King, de Original Filet Burger van KFC en de Original Burger van Kwalitaria. Bij de beoordeling kijken we naar het broodje, de ingrediënten die erop zitten, natuurlijk de smaak, en de frietjes die erbij worden geserveerd.

Nr. 4: KFC

‘De kip heeft weinig smaak en de friet is gewoon vies.’

Original Filet Burger: 5/10

Friet: 5/10

Prijs: € 7,55

,,Op het eerste gezicht ziet deze burger er een beetje treurig uit. Het broodje voelt droog aan. Verder zit er kip op, tomaat, een beetje sla en een beetje mayonaise. De kip is wel daadwerkelijk gebakken, er komt ook stoom vanaf, laten we dat benadrukken.



Maar het allerbelangrijkste is de smaak en dat heeft deze kip niet. Het is een beetje als een 0-0 voetbalwedstrijd: er gebeurt niks. Ik heb ook een totale leegte in mijn hoofd nu. Heel saai, dus dat is jammer.”



De frietjes zijn net als bij McDonald’s: oud. Wel met wat minder zout, maar dit is gewoon vies. Ik moet dit echt even verwerken, want ik had echt veel verwacht van KFC. Gefrituurde kip is altijd lekker, maar dan moet er wel smaak aan zitten. En er was niemand in het restaurant, dus het ligt ook niet aan de drukte. Dit was gewoon echt niet goed.”

Nr. 3: McDonald’s

‘De opgewarmde burger is een tegenvaller, de friet smaakt oud.’

Big Mac: 6,5/10

Friet: 5/10

Prijs: € 9,00

,,Normaal gesproken is de kaas niet zo goed gesmolten, maar dat is nu wel het geval. Het jammere bij McDonald’s is dat de burgers opgewarmd zijn in plaats van gebakken. Dat is een tegenvaller. Ik vind het goed dat er veel sla is toegevoegd aan de burger, want ik hou wel van een frisse smaak op een burger, die smaakcombinatie wil je hebben.



Het broodje moet ook meegebakken zijn, dat is hier het geval. Verder is de smaak gewoon prima, maar verder niet bijzonder. De friet smaakt oud, die valt een beetje tegen. Je proeft dat het oud frituurvet is. Ze zijn ook wat slap, dus dit is echt niet goed. Ze zijn wel goed zout, zoals dat altijd is bij McDonald’s.”

Nr. 2: Kwalitaria

‘Het vlees op de burger was veel te zout, de friet had een goede aardappelsmaak.’

Original Burger: 5,5/10

Friet: 7,5/10

Prijs: € 8,45

,,Qua snelheid kun je Kwalitaria niet echt vergelijken met de andere drie fastfoodrestaurants. Maar de producten worden wel daadwerkelijk gebakken, dus dat is een pluspunt. De burger die ik hier heb genomen zag er redelijk standaard uit, zelfs een beetje saai.



Het broodje zag er niet zo verleidelijk uit, ik vond hem vooral wat droog ogen. Maar hij was wel goed belegd met het vlees, wat uitjes, sla en tomaat. Waar McDonald’s soms wat lui is om de burger te beleggen, is hij hier gewoon goed gevuld.



Qua smaak was hij redelijk saai. Je proeft de saus en het beleg, maar het vlees was veel te zout. Het leek erop alsof het uit de fabriek kwam en dat hij niet daadwerkelijk met de hand gemaakt was. Dat stelde mij wel teleur.

De friet bij Kwalitaria is wat dikker en breder dan bij de andere fastfoodketens. Het zijn geen Franse frietjes, daar zou ik uiteindelijk toch wel voor gaan. Maar de kwaliteit van de friet was goed. Het had een goede aardappelsmaak en de mayonaise erbij was ook lekker. Dit is een goede leverancier van frietjes geweest, want het was gewoon degelijke friet.”

Poll Bij welke keten kom jij het liefst? Burger King

McDonald's

Kwalitaria

KFC

Ik eet geen fastfood Bij welke keten kom jij het liefst? Burger King (36%)

McDonald's (27%)

Kwalitaria (12%)

KFC (8%)

Ik eet geen fastfood (18%)

Nr. 1: Burger King

‘Het personeel mag trots zijn op de goede uitvoering van hun werk.’

Whopper: 7,5/10

Friet: 7/10

Prijs: € 6,95

,,Het ziet er in eerste instantie wat teleurstellend uit, zeker in vergelijking met de Big Mac. Maar het grootste verschil met de burger is dat deze wel degelijk is gebakken in plaats van opgewarmd. Je eet hier een burger die daadwerkelijk 5 minuten geleden nog op de grillplaat heeft gelegen, daarmee win je altijd. Het broodje is ook zachter en hij zit lekker onder de saus.



De tomaat is net als veel andere tomaten in Nederland: waterig, dus daar heb je niet veel aan. Het is verder een saaie burger, maar wel goed uitgevoerd en echt heel lekker. De frieten zijn ook goed. Ze zijn iets dikker en ook wat minder zout. Het is gewoon keurig en niet slap. Ze mogen bij Burger King trots zijn op het personeel dat gewoon goed hun werk doet.”

Als het aan Bosman ligt is Burger King dus het beste fastfoodrestaurant. Op één aspect doen zij het volgens hem namelijk aanzienlijk beter: ,,De Burger King wint vanwege één verschil met andere fastfoodketens: de burger is daadwerkelijk vers gebakken. Daar kan de McDonald’s nog een puntje aan zuigen.”

