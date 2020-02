Hamsteren vanwege het coronavirus: onnodig, maar een enkeling doet het toch

,,We zien geen gevallen van hamsteren”, vertelt Jansen. ,,We volgen de situatie op de voet, want natuurlijk is het nieuws dat het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd nog redelijk nieuw. Maar vooralsnog zijn mensen niet in paniek. Dat is in een land zoals Nederland ook helemaal niet nodig. Er is geen enkele reden om nu te gaan hamsteren.”



Supermarkten nemen vooralsnog dan ook geen maatregelen, zegt Jansen. ,,Het is voor hen niet noodzakelijk om nu al extra voedsel in te slaan.” Mochten mensen de komende dagen toch flink aan het hamsteren slaan, is dat in ieder geval voorlopig geen probleem. ,,Op de korte termijn is er geen tekort, want er is nog voldoende voorraad. Als de bonen op zijn, kun je gewoon erwten pakken. We hebben zoveel eten in Nederland.”