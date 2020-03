Hamstergedrag leidt tot run op uien: lekker lang houdbaar

Horeca zoekt de klanten thuis op: ‘Een uurtje janken en dan de schouders er weer onder’

8:00 EINDHOVEN - Een sterrendiner voor twee tientjes, het kan in Eindhoven bij restaurant Zarzo. Voor de culinaire ambiance en bijpassende wijnen dienen gasten wel zelf te zorgen want alleen afhalen of laten bezorgen is mogelijk.