Hard seltzer: krijgt dit hippe drankje bij ons net zoveel fans als in de VS?

Koken & etenOvergewaaid vanuit de Verenigde Staten, lijkt de hard seltzer hard op weg om ook in ons land een fenomeen te worden. Wat is het voor drankje? En waarom slaat het zo aan bij zoveel mensen?

Het licht-alcoholische drankje wint in de VS sinds afgelopen jaar enorm aan populariteit, met een omzet van zo’n 1,6 miljard dollar. Voor 2020 wordt de Amerikaanse omzet zelfs geschat op 4,3 miljard dollar. Daarmee is de hard seltzer een geduchte concurrent voor bier en een product dat ook in Nederland voet aan de grond begint te krijgen.

Nieuw fenomeen

Trendwatcher Gijsbregt Brouwer noemt de hard seltzer een fenomeen dat ineens over ons heen spoelt. ,,We zijn altijd op zoek naar een nieuw drankje of zomerdrankje; nu is het de beurt aan de hard seltzer. Vorig jaar hadden ze het in Amerika al over ‘the summer of hard seltzer’, waar veel Nederlandse ondernemers op in hebben gespeeld, te zien aan de hoeveelheid Nederlandse start-ups die een hard seltzer uitbrengt.” Bekende voorbeelden zijn volgens Brouwer de merken Gig, Stëlz en Kever.

Mede door het grote succes in de Verenigde Staten, vindt Brouwer het niet gek dat veel grote brouwers en drankproducenten overstag gaan en zich ook mengen in de hard seltzer-markt. ,,Het hing al een tijdje in de lucht dat Heineken nu komt met hun eigen hard seltzer en zelfs Coca Cola komt dit najaar met een eigen versie in Latijns-Amerika.”

De seltzer is in de basis een bruiswater met (fruit)smaakje, echter niet te verwarren met het bronwater Spa rood, vindt food trendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,De bubbels in een seltzer zijn ook wat harder en meer aanwezig dan in een Spa rood”, meent de trendwatcher. ,,Doordat de seltzer verkrijgbaar is in allerlei gekke smaken, werd het in de VS op een gegeven moment zo populair dat er alcohol bij kwam.” De toevoeging ‘hard’ in hard seltzer betekent namelijk dat het gaat om een alcoholische versnapering; de hard seltzer bevat doorgaans 3 tot 5 procent alcohol.

Quote De opkomst van de hard seltzer hangt ook nauw samen met de mindful drin­king-beweging, erg populair onder millenni­als en Gen Z’ers Gijsbregt Brouwer, trendwatcher Maar niet alleen de gekke smaken zorgden ervoor dat de hard seltzer snel aan populariteit won. Het drankje heeft een stuk minder calorieën dan een biertje. Ter vergelijking: in een gemiddeld blikje hard seltzer zit 70 calorieën, terwijl een blikje bier al gauw 149 kilocalorieën bevat.

Mindful drinking beweging

,,De opkomst van de hard seltzer hangt ook nauw samen met de mindful drinking-beweging, erg populair onder millennials en Gen Z’ers (Generatie Z - red.). Het houdt in dat je bewust bezig bent met hoeveel calorieën iets bevat en hoe gezond iets is ”, legt Brouwer uit. Voor alcohol is dat eigenlijk heel paradoxaal, vindt hij. ,,Alcohol is niet per definitie heel calorie-arm of gezond, maar toch overwegen velen de hard seltzer omdat alternatieven als bier, wijn of mixdrankje vaak ongezonder zijn. In die zin ben je dan meer ‘light’ bezig en is een hard seltzer een ‘gezonder’ alternatief”, relativeert Brouwer.

Daarnaast is de alcohol in het hippe drankje ook anders dan de sterke drank die doorgaans in mixdrankjes zit. ,,Er wordt veelal neutrale alcohol gebruikt dat wordt gedistilleerd in een kolomsysteem, hierdoor heeft de alcohol in de hard seltzers vrijwel geen smaak”, zegt Ammerlaan. De neutrale alcohol in de hard seltzer is volgens haar ook een van de redenen waarom het drankje zo succesvol is geworden in Amerika. ,,In de VS geldt een andere accijns op het gebruik van neutrale alcohol en is het veel goedkoper dan destillaten zoals wodka”, beweert ze.

Door de grote populariteit in de VS, bestaan daar zelfs speciale barren met hard seltzers van de tap. Brouwer noemt het een heuse marketing gimmick die hij niet snel ziet overwaaien naar Nederland. ,,Ik zie het niet zo snel gebeuren dat Nederlanders drie verschillende hard seltzers op één avond gaan proberen in zo’n bar. De hard seltzer is ook meer een gemaksproduct dan een product waarin je je echt kan verdiepen en waar een verhaal achter zit, zoals bij wijn het geval is.”

Quote Mijn verwach­ting is dat de hard seltzer best wel even kan hypen, maar dat het straks één van de vele drankjes zal zijn Anneke Ammerlaan, food trendwatcher Ook Ammerlaan ziet hard seltzer-barren in Nederland niet snel als paddestoelen uit de grond schieten. ,,In Amerika zijn de steden veel groter en heb je veel meer mensen. Het aantal inwoners in Nederland is vaak te weinig om zoiets van de grond te krijgen. Zulke speciale barren zijn vaak ook trendgebonden en van korte duur.”

Ciders

Ammerlaan vermoed dat de hard seltzer straks dezelfde richting op gaat als de ciders. ,,Het ligt eigenlijk in hetzelfde straatje als de rosé cider en Jillz. Mijn verwachting is dat de hard seltzer best wel even kan hypen, maar dat het straks één van de vele drankjes zal zijn. Ik voorspel dat het een goede concurrent is voor de Aperol Spritz.”

Gijsbregt Brouwer is het met Ammerlaan eens, en denkt dat de populariteit van het drankje lang niet zo spectaculair gaat zijn als in de Verenigde Staten. ,,De trend van bewuster eten en drinken, waar de populariteit van het drankje nauw mee samenhangt, is in Nederland al een tijdje gaande. De hard seltzer is dus één van de vele producten voor de bewuste consument en moet het dus vooral van de marketing hebben”, meent Brouwer. En daar spelen de hard seltzer-merken wat de trendwatcher betreft goed op in. ,,Het drankje past goed bij de twintiger die aan yoga doet, in de stad woont en bewust leeft. Door middel van influencers op Instagram weten de merken vaak exact de juiste mensen te raken.”

Bekijk hieronder alle video's van Koken & Eten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.