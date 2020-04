Heel Holland bakt er niks van: hotline voor prutsende thuisbakkers

Als íemand de gedeprimeerde thuisbakker kan helpen, is het Laura Hoogland wel. Zeker als het om bananenbrood gaat, want met haar bedrijf Sunt maakt zij deze lekkernij van bananen die anders weggegooid zouden worden. Vorig jaar groeide haar kleine bedrijf met kleine oven uit tot een merk dat bij de 420 winkels van Albert Heijn in Nederland en België ligt.

De gedachte achter haar bakhotline voor quarantainebakkers: al die misbaksels zorgen voor verspilling. Het is zonde als die baksels in de prullenbak belanden.

Is deze baktrend iets wat u als professioneel bananenbroodbakker met lede ogen aanziet?

,,Ik begrijp die bakhype wel, ik verveel me ook kapot. Het probleem is dat mensen denken dat ze wel ‘even’ iets kunnen bakken. Ze beginnen vol goede moed en komen er vervolgens achter dat het zo makkelijk niet is.”

Wat zijn veelgemaakte fouten?

,,Bij bananenbrood zie je twee uitersten: of het wordt een gortdroge baksteen, of een kletsnatte spons. Laten we het zo stellen: de een heeft meer feeling voor het bakken dan de ander. Maar wanneer je al chagrijnig thuiszit en je misbaksel moet ook nog linea recta de vuilnisbak in, dan wordt het er niet gezelliger op.‘’



,,Een paar tips voor de thuisbakker: gooi niet te veel natte ingrediënten in je deeg, want dan wordt de boel veel te nat. En: klopt de temperatuur van je oven? Als jouw oven veel heter wordt dan wat de temperatuurregelaar aangeeft, dan moet je misschien een kortere baktijd aanhouden of je bakblik even afdekken. O ja, en baking powder en baking soda zijn niet hetzelfde. Met zulke ingrediënten moet je niet creatief willen zijn.”

Wat voor advies geeft u zoal?

,,Met een mislukt bananenbrood kun je nog best veel. Je kunt er een crumble van maken en ermee ontbijten, of een stukje grillen met stukjes chocola erop. Dan heb je een kleine snack. Van droog bananenbrood kun je zelfs nog granola maken.”



Hoe kunnen wanhopige bakkers u bereiken?

,,Mensen kunnen ons bellen (06-40665380), met ons chatten via suntfood.com of een appje sturen. Met mijn team geef ik dan advies. Als je je écht niet schaamt voor je bakkunsten, deel je je misbaksel op Instagram met de hashtag #heelhollandbakterniksvan. Dan maak je ook nog eens kans op een maand gratis bananenbrood. Dat is misschien maar beter ook, want die mensen moeten zelf niet in de keuken staan.”