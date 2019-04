Hema komt met vegan rookworst

Koken & eten Zelfs gezond ogende tussendoor­tjes blijken bijna altijd te zoet of te vet

9 april Een pindakaasreep of een mueslireep lijken best gezond. Toch zijn ze vaak te vet en te zoet. De Consumentenbond laat met een nieuwe methode in één oogopslag zien hoe goed (of slecht) een snack in werkelijkheid is.