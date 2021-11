Herkomst wijnazijn blijft vaak schimmig: ‘Het is alsof je overgegeven hebt en nog een keer moet’

Achterop flessen wijnazijn uit de supermarkt staat precies wat de ingrediënten van een flesje wijnazijn zijn. Namelijk: wijnazijn (rode, dan wel witte). Huh? Maar van welke wijn is die azijn dan gemaakt? Welke druif zit erin? En hoe is de smaak ervan? Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde ging op zoek. De uitzending trok gisteren 452.000 kijkers.

De experts die aan het woord kwamen, hadden weinig lovends te melden over de azijn waarmee half Nederland zijn salade aanmaakt. ,,Je kunt niet iets goed maken als je basis echt prut is", zei de Franse azijnmaker Adrien, die de Nederlandse waren proefde. Wijnexpert Yvo Pieksman schrok toen hij het spul uit het eerste flesje rook. ,,Het slaat op je hoofd”, zei hij tegen Marijn Frank van het tv-programma. Die voegde daaraan toe: ,,Het is alsof je overgegeven hebt en nog een keer moet.” ,,Je hebt gelijk", vond Pieksman. ,,Dat is een goeie.”

Blend van minst goede wijnen

Azijnverkoper Judith van Unen kon er geen chocolade van bakken, van de azijn uit de supermarkt die ze mocht proeven. Ze wist niet eens zeker of het wel van wijn was gemaakt. ,,Het is niet dat je zegt: heerlijk.” Een medewerker van een supermarktketen vermoedde dat de basis een ‘blend van de minst goede wijnen’ is, bekende hij aan de telefoon. ,,Het is een gok.”



Het is al raar dat rode wijnazijn in de flessen helder is, vond de Franse azijnmaker. Dan komt hij geheid uit een fabriek, wist hij te melden. Zelf maakt hij azijn in houten vaten op zijn Franse boerderij. Sophie van Enk proefde in zijn ‘vinaigrerie’ azijn die niet alleen zuur smaakt, maar ook iets zoets in zich heeft, iets fruitigs. Ook Ersin Kiris proefde andere soorten ‘echte’ azijn, die heel anders smaken dan de azijn uit zijn eigen keukenkastje. ,,Totaal anders. Er gaat een wereld voor me open.”

Portugese fabriek

Ersin Kiris reisde af naar Portugal, want daar stond de enige fabriek waar ze het tv-programma toelieten op de werkvloer. Het klopte dat de basis een mengsel van verschillende wijnen is. Welke dat zijn, is een geheim. Feit blijft dat je van echt slechte wijn geen goede azijn kunt maken. Dat resulteert altijd in een nare, bijna nagellakremover-achtige geur, wist azijnkenner Manfred Meeuwig.

,,Als wijn is hij niet goed”, erkende Thiago, de Portugese azijnmaker wiens achternaam niet wordt onthuld. ,,Maar we maken er wel goede azijn van.” Om het ruwe product eetbaar/drinkbaar te maken voegt de fabrikant er water aan toe. Dat maakt azijn lekker goedkoop. Doet de Franse azijnmaker dat ook, water toevoegen? Adrien lachte. ,,Nee, dat is niet nodig.”

Levensmysterie

Leerzaam, aldus sommige volgers van Keuringsdienst van Waarde op Facebook. ‘Vandaar dat ik azijn nooit echt zo lekker vond’, schrijft Martijn Dijkman als reactie. Hij neemt zich voor ‘eens goede azijn te scoren’. Zelf maken kan ook, meldt Dirk Anna van Vuuren-Kloosterman, die zelf fruitbomen en struiken heeft.

Hans van der Meer is het tv-programma dankbaar. ‘Weer een van mijn levensmysteries opgelost. Reed dus 35 jaar geleden langs Banyuls en zag daar enorme wijnvaten buiten liggen, zonder dop erop. What? Nu zie ik Sophie in La France bij zo’n azijnboer langsgaan en jawel!! Die vaten!! Dank jullie weer hartelijk.’

