Herman den Blijker: ‘Als ik goed had nagedacht, was ik nooit met restaurant begonnen’

Deze keer gaat Arjan in gesprek met chef-kok Herman den Blijker, onder andere bekend van zijn programma ‘Herrie in de keuken’. Herman en Arjan hebben het over het begin van Herman zijn carrière, het opzetten van een restaurant, het vaderschap en nog veel meer!



Zo verbaast Den Blijker zich over het beperkte repertoire dat veel mensen hebben in de keuken - ,,Zes of zeven gerechten” - en legt uit waarom het goed is om goed vlees te kiezen. Hij hoort wel gasten vertellen dat ze alleen bij hem vlees komen eten, omdat het elders niet goed smaakt. ,,Dan kan je beter de verpakking van de hamburger opeten.” Afvallen is moeilijk, vindt de bekende Rotterdamse kok, want hij zit ‘als een kat op het spek’ in de keuken.