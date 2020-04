Herman den Blijker verrast mensen met culinaire verwennerij uit zijn foodtruck

Zat je je te vervelen thuis nu je restaurant Goud dicht is en we in ‘lockdown’ zitten?

,,Nou ja, zoiets. We waren bezig met een ander programma, maar dat kwam stil te liggen. Dus zaten we met het team op de zaak te brainstormen om iets anders te maken, voor YouTube of zo. Eerst had ik het idee om vanuit keukenkastjes te gaan koken. Ik liep daar zelf tegenaan. Ik had 20 jaar niet thuis gekookt en trok de kastjes open: wat staat er allemaal waar ik iets mee kan? Met HAK kan ik wel wat, haha, maar verder? Dat hebben natuurlijk meer Nederlanders, bedacht ik me. Maar dat was niet echt een televisie-format. Toen kwam SBS 6 met dit idee, bij mensen in vitale beroepen, verzorgingshuizen of mensen thuis kijken en ze culinair verwennen.”