Het grootste chocolade-ei woog 7200 kilo en 5 andere weetjes over Pasen

Koken & EtenPasen staat voor de deur en de winkels liggen weer vol paaslekkers. Bijna iedereen doet zich in de periode voor Pasen te goed aan chocoladepaaseitjes, maar wat weten we eigenlijk over deze paaslekkernij?

We gaan steeds meer paaseitjes eten. Tenminste, dat stelde Hema onlangs bij de presentatie van het ‘Grote Paaseitjesonderzoek van 2022'. In vergelijking met het onderzoek in 2016 zijn we meer paaseitjes gaan eten: we gingen van 47 paaseitjes per persoon in 2016 naar 51 paaseitjes dit jaar.

Er komen meer smaken in de winkel bij: van tiramisu en hazelnoot, tot kokos en karamel-pecan. Niet zo gek, want volgens de enquête probeert zes op de tien Nederlanders graag nieuwe smaken uit. Hazelnoot, praline en melkchocolade-eitjes zijn het populairst onder de traditionele smaken. Karamel zeezout, stroopwafel, witte chocola met framboos, toffee koffie, pistache, tiramisu, advocaat en nougat zijn de populairste trendsmaken.

,,Smaken die een aantal jaar geleden nog exotisch waren, zoals karamel zeezout, worden nu vaak en veel gekocht”, ziet trendwatcher Esther Haanschoten. ,,Maar ook de traditionele smaken blijven onverminderd populair. Chocolade-eieren blijven sowieso altijd populair, veel chocolademerken hebben dan ook speciaal met Pasen hun eigen paaseitjes.”

Quote Zoals een levend kuiken opduikt uit een dode schaal, zo staat de levende Christus op uit het graf Frank Bosman, cultuurtheoloog

1. Waarom verstoppen we eieren?

Veel Nederlanders vinden het leuk om paaseitjes te verstoppen. Waarom doen we dat eigenlijk? Volgens cultuurtheoloog Frank Bosman heeft dit te maken met de combinatie van het begin van de lente en de verrijzenis van Jezus Christus. ,,Eieren symboliseren de lente, omdat de natuur in die periode uit haar schulp kruipt. Alles gaat groeien en bloeien, net zoals een kuiken uit zijn of haar eitje komt.”

,,Eieren symboliseren tegelijkertijd in deze context de opstanding van Jezus Christus uit de dood, zoals dat in de christelijke traditie wordt gevierd met Pasen”, gaat Bosman verder. ,,Zoals een levend kuiken opduikt uit een dode schaal, zo staat de levende Christus op uit het graf. Omdat echte eieren nogal breekbaar zijn en een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, én omdat chocolade gezien wordt (en werd) als een luxeproduct, zijn we overgegaan op chocolade-eitjes in plaats van de echte eieren.”

2. Wat heeft de paashaas met eieren te maken?

De eieren worden volgens de legende verstopt door de paashaas, maar wat heeft een haas nou met eieren te maken? Bosman: ,,Waarschijnlijk zijn er twee redenen. Ten eerste symboliseert een haas (of een konijn) de veerkracht van de natuur die in de lente weer ontluikt. Konijnen staan voor vruchtbaarheid, omdat ze ‘het doen als konijnen’.



Maar ten tweede bestaat de uitleg dat hazen een zogenaamd leger maken in het hoge gras. Konijnen doen dat niet, die graven holen. Zo’n leger ziet eruit als een vogelnest. Bovendien wordt een hazenleger nog wel eens later door vogels gebruikt voor hun eigen nest. Mensen troffen daarmee vogeleieren aan in hazenlegers, en zo werd de legende geboren.”

3. Dit was het grootste paasei ooit

We kunnen chocolade-eieren eten en verstoppen, maar je kunt er ook een aantal records mee verbreken. Het record van grootste chocolade-paasei werd volgens Guinness World Records behaald op 16 april 2011 in winkelcentrum Le Acciaierie in Cortenuova (Italië). Het paasei was 10,39 meter hoog en werd gemaakt door Tosca (Italië). Het chocolade-ei woog 7.200 kilo en had een omtrek van 19,6 meter op het breedste punt.

Het record van grootste versierde paasei staat op naam van PortAventura Entertainment in het Spaanse Salou. Op 10 maart 2022 werd het record van 15,98 meter lang en 10,65 meter in diameter gevestigd.

4. Deze Indiër legde de langste rij chocolade-eieren

Op 16 april 2017 vestigde Santosh Singh Rawat met zijn team in hotel JW Marriott Mumbai Sahar in Mumbai (India) het record voor langste lijn chocolade-eieren. De lijn bestond uit 20.203 chocolade-eieren en had een totale afstand van 1026 meter.



De langste lijn versierde eieren bestond uit 21.723 eieren en werd op 21 april 2014 gerealiseerd door de medewerkers van Pays-d’Enhaut Tourisme in Château d’Oex (Zwitserland).

5. De grootste paaseierenzoektocht

De grootste paaseierenjacht werd gehouden in de Amerikaanse staat Florida, met 501.000 eieren. Op 1 april 2007 zochten 9753 kinderen samen met hun ouders in het Cypress Gardens Adventure Park in Winter Haven naar de eieren.

In Londen werd van 21 februari tot 1 april 2012 de grootste paasei-jachtwedstrijd gehouden. Er deden 12.773 deelnemers mee en het record werd behaald door The Fabergé Big Egg Hunt, als onderdeel van World Record London. Tijdens de wedstrijd werden 209 eieren van ongeveer 60 centimeter groot verstopt in Londen. Het evenement bevatte een ei dat elke drie dagen van locatie veranderde. Alle eieren werden uiteindelijk geveild voor het goede doel. Hoe meer eieren de deelnemers vonden, hoe groter de kans om de hoofdprijs van 100.000 pond te winnen.

6. Het duurste chocolade-ei

Het duurste chocolade-ei zonder juwelen werd, ook als onderdeel van World Record London, op 20 maart 2012 voor 7000 pond verkocht bij de Royal Courts of Justice in Londen. Het ‘Gouden gespikkelde ei’ werd gemaakt met Amedei-chocolade en eetbaar bladgoud en gevuld met couture-chocolade en truffels. Het ei was versierd met twaalf kleinere chocolade-eieren, twintig mini-chocoladerepen en vijf witte bloemen. Het duurde meer dan drie dagen om het ei te maken. Naar schatting woog het ei meer dan 50 kilo en was het 107 centimeter lang en 54 centimeter breed.

