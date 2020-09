Het hazelnotenseizoen is begonnen: zo weet je of ze eetbaar zijn

De herfst staat weer voor de deur. Dat betekent dat het oogstseizoen van de hazelnoot is begonnen. Dat duurt normaal gesproken van eind augustus tot oktober. De eerste hazelnoten vallen momenteel dan ook al van de bomen. ,,Mensen vinden het heerlijk om met een doosje het bos in te gaan op zoek naar hazelnoten”, weet notenexpert Marco Slaghuis van Will’s notenbar.



Maar waaraan zie je eigenlijk of de noten al geschikt zijn om te eten? ,,Hazelnoten kun je eten zodra ze zonder hulp van de bomen vallen”, legt Slaghuis uit. Met nadruk op ‘zonder hulp’. ,,Schudden aan de boom is namelijk funest voor de noot, want je loopt het risico dat er ook onrijpe noten tussen zitten.”

Jaar bewaren

Hoe lang het duurt voordat de noten van de boom vallen? ,,Tijdens de oogstperiode zo’n drie tot vier weken. Als je de noot te vroeg oogst, zit er een zachte weeïge smaak aan, dat is echt niet lekker.”

Rijpe hazelnoten moeten volgens de notenexpert een beetje knapperig zijn, en dat zijn ze pas als ze op de grond vallen. ,,Wist je trouwens dat je de noten, als je ze direct na het oogsten een week of twee laat drogen, gemakkelijk een jaar kunt bewaren?”

De meest romige smaak

Hoewel er ook in ons land hazelaars groeien, prefereert Slaghuis de Italiaanse hazelnoot uit de omgeving van Napels. ,,Die is het meest romig van smaak en wordt vaak in de ijssalon gebruikt.” Hij legt uit dat een warm en droog klimaat erg belangrijk is; hoe warmer en droger, hoe voller de smaak. ,,Net als bij de pijnboompit vind ik de Italiaanse variant echt het lekkerste, maar de Turkse hazelnoot komt dicht in de buurt, die groeit langs de Zwarte Zee.”

Dol op hazelnoten? Kookboekenauteur Janneke Philippi deelt hieronder haar recept voor hazelnoot-ijstaart uit haar boek Desserts bij Janneke thuis. Het recept is te vinden onder de foto.

Volledig scherm De hazelnoot-ijstaart van Janneke Philippi. © Studio Philippi

Hazelnoot-ijstaart (voor tien personen)

Ingrediënten

6 dunne plakken cake zonder korst

150 gram hazelnoten

2 eieren

2 eidooiers

150 gram rietsuiker + eventueel wat extra

500 ml slagroom

4 eetlepels hazelnootlikeur

Gemalen kaneel

Springvorm van 20 cm doorsnede, bakpapier, mixer

Bereiding (bereidingstijd 40 minuten, wachttijd 4 uur)

Leg op de bodem van de vorm een royaal vel bakpapier. Zet de rand erop en sluit de vorm. Zet ook tegen de binnenkant van de vorm een reep bakpapier. Leg de cake op de bodem van de vorm; snijd de plakken bij zodat de hele bodem is bedekt. Hak de hazelnoten grof en rooster ze in een droge koekenpan goudbruin. Schud ze op een bord.

Doe de eieren, de dooiers en de suiker in een hittebestendige kom. Zet de kom op een pan met heet water (au bain-marie). Zorg dat de kom het water niet raakt. Klop de eieren met de mixer in 5 tot 10 minuten dik romig en lichtgeel. Neem de kom van de pan en klop het eimengsel nog 2 minuten. Klop de slagroom lobbig. Spatel de slagroom, de likeur en circa 125 gram hazelnoten luchtig door het eimengsel. Schenk de ijsbasis op de cakebodem. Laat de ijstaart in de diepvries in circa 4 uur bevriezen.

Volledig scherm Desserts bij Janneke thuis door Janneke Philippi. © Studio Philippi Neem de ijstaart 15 minuten voor serveren uit de diepvries. Verwijder de vorm en het bakpapier en zet de taart op een schaal. Strooi de rest van de geroosterde hazelnoten en een beetje kaneel over de ijstaart. De taart is nu klaar om op te dienen.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Goeievraag.nl. Deze vraag komt oorspronkelijk van GoeieVraag.nl, het vraag en antwoordplatform van Nederland.

Volledig scherm Goeievraag © Goeievraag.nl

