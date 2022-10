Het kan klanten gaan kosten: prijzen voor oliebollen rijzen de pan uit

Koken & EtenNu de feestdagen langzaam dichterbij komen, kijken veel mensen alweer uit naar oliebollen en andere typische december-lekkernijen. Maar de stijgende energieprijzen en inflatie kunnen nog wel eens roet in het eten gaan gooien, want wordt de vertrouwde oliebol straks niet te duur? Dit zijn de verwachtingen.

De prijzen zullen inderdaad gaan stijgen, maar de meeste oliebollenbakkers willen deze stijging minimaal houden. ,,Bij ons zie je een prijsverhoging voor de oliebol van ongeveer 10 tot 15 procent”, zegt Nanning Smit van Oliebollenbakkerij Nanning. ,,Waar je vorig jaar bij ons een euro voor een losse oliebol betaalde en 10 oliebollen voor 8,50 euro kreeg, gaat dat dit jaar naar 1,20 voor één oliebol en 10 stuks voor 10 euro.”

,,Je ziet dat de prijzen van een aantal grondstofproducten het afgelopen jaar in de oliebollenperiode al in prijs waren verhoogd. Vorig seizoen ben ik dus al van 1 euro naar 1,20 gegaan”, merkt Jan Vermolen van de Haagsche Oliebollenbakkerij op. Dit jaar moet hij daar helaas nog een schepje bovenop doen, waarschuwt hij. ,,De stijgende gas- en energieprijzen komen erbij, de graan- en olieprijzen en zelfs de verpakkingen zijn niet te betalen en volgende week wordt ook de poedersuiker nog een stuk duurder. Ik ga mijn prijs dit jaar dus verhogen van 1,20 naar 1,25 euro.”

Angst om klanten te verliezen

De oliebollenbakkers lijden onder de prijsstijgingen, maar durven desondanks hun prijzen voor oliebollen ook weer niet te veel te verhogen. ,,Je wilt je klanten niet verliezen, want dan is het moeilijk om ze weer voor je te winnen”, stelt Vermolen. ,,En je hoopt dat het volgend jaar allemaal weer een beetje beter gaat. In het land staan al veel gebakkramen die oliebollen voor 1,50 verkopen. Op kermissen heb ik oliebollenkramen gezien waar ze zelfs voor 2 euro per stuk werden verkocht. Daar ga ik niet aan beginnen, want dan kan ik er beter mee ophouden.”

Quote Onze oliebollen kosten nu 1,25 euro, dat is 5 cent meer dan vorig jaar Petra Smit van de Rotterdamse Oliebollenbakkerij

,,Als we de prijzen te veel verhogen, verwachten wij dat we klanten gaan verliezen”, meent Nanning Smit. Daarom is het volgens hem belangrijk om het voor de consument betaalbaar te houden. ,,Zo betaalt de klant een stukje mee en wij nemen genoegen met iets minder winst. De marges op oliebollen zijn uitstekend, het is vergelijkbaar met ijs. Het is dus niet nodig om de prijzen te verhogen richting de 1,50 euro. Maar je moet er dan zelf wel tevreden mee zijn dat je een keer wat minder gaat verdienen.”

,,Wij staan met onze kraam in Rotterdam-Zuid, een van de armste wijken van Rotterdam”, zegt Petra Smit van de Rotterdamse Oliebollenbakkerij. Ook zij neemt daarom genoegen met een minimale prijsverhoging. ,,Onze oliebollen kosten nu 1,25 euro, dat is 5 cent meer dan vorig jaar. Klanten krijgen 6 oliebollen voor 7 euro en 11 voor 12,50, die tussenprijzen zijn in vergelijking met vorig jaar hetzelfde. We zijn voorlopig zeker niet van plan om onze prijzen richting de 1,50 euro te verhogen, tenzij het allemaal nog verder de spuigaten uitloopt. Maar zoals het er nu uitziet houden we het zo.”

Prijsverhogingen zijn ‘onverbiddelijk’

Dat we voor onze oliebol nu meer moeten betalen, is volgens Atze Lubach ‘onverbiddelijk’. Hij is voorzitter van de branchevereniging van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (Bovak). ,,Vroeger betaalde je voor 10 of 12 oliebollen 10 euro, nu krijg je er 8 voor diezelfde prijs. Dat tientje zal nog steeds wel uitgegeven gaan worden, dat zie ik niet zo snel veranderen, maar we krijgen er nu wel wat minder voor.”

Lubach stelt dat het ondanks deze tegenslagen wel goed gaat met de oliebollenkramen. ,,Er staan momenteel zo’n 1500 kramen verspreid over het land. We verwachten daar nu ook absoluut geen kentering in. We zien zelfs een investering in nieuwe oliebollenkramen die helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd, denk aan brandweerbaarheid en meer capaciteit in bakovens.”

Toch is Vermolen wel bang dat de consument stopt met oliebollen kopen. ,,Het is toch een extraatje, iets wat je kunt zien als een luxe. Laatst betaalde ik zelf bij de benzinepomp langs de snelweg 1,75 euro voor een croissantje. Dan denk ik: waar gaat het heen? Dat geldt dus ook voor de oliebollen, die geen noodzakelijk product zijn.” Om de traditie in stand te kunnen houden, wil hij de prijzen voor de consument dan ook ‘netjes houden’. ,,Maar kijkend naar de stijgende grondstof- en personeelsprijzen is het eigenlijk allemaal gewoon rampzalig.”

