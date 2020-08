Het lekkerste van Gelderland: kersen, worst en het favoriete koekje van Roald Dahl

Fruittuin van Nederland

Gelderland, het land van Flipje. Wie kent het fruitige frambozenventje van de jam niet? Hele volksstammen zijn ermee opgegroeid. ,,De Betuwe is fantastisch’’, zegt De Grave met een grote lach. ,,Overal waar je kijkt, is fruit. Boomgaarden met appels, peren en kersen, maar ook frambozen, bramen en rode bessen.’’ Perfect voor een dagje uit. ,,In de lente is de bloesem prachtig, en in het seizoen zijn veel pluktuinen open om zelf je fruit te kunnen oogsten. De zomer is het seizoen van rood fruit. In september en oktober kun je appels plukken. Bij veel boomgaarden en fruitboeren staat een kraampje langs de weg. Heel leuk om langs te rijden en al dat lekkers te proeven.’’