Het plastic rietje is niet duurzaam, de papieren variant niet veilig: wat zijn de alternatieven?

Iedereen die weleens te lang aan een papieren rietje heeft gesabbeld, zal het herkennen: het papier laat los en kan deels in je mond terechtkomen. Dat is überhaupt niet fijn, maar al helemaal niet voor jonge kinderen of mensen met een beperking. Die lopen kans om in de stukjes papier te stikken, waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat vierhonderd meldingen over de rietjes kreeg, eerder dit jaar.

Het blijft tobben met de drinkbuisjes. Vorig jaar werd de plastic variant door de Europese Unie al in de ban gedaan omdat hij niet goed voor het milieu is. En nu zitten we dus te kijken naar een ‘inferieure oplossing’, zoals minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid het in antwoord op Kamervragen van Fleur Agema (PVV) noemde.

Kuipers verbiedt het gebruik van papieren rietjes niet meteen. Wel vindt hij dat het risico van papieren rietjes voor de verpakkingsindustrie ‘aanleiding zou moeten zijn’ om te zoeken naar een veilig (en duurzaam) alternatief voor de papieren rietjes.

Genoeg alternatieven

Wie een klein zoekrondje maakt, ziet dat er genoeg alternatieve rietjes op de markt zijn. Zo zijn er varianten van roestvrijstaal, glas, appelschroot, zeewier, pasta, snoep, bamboe en, hoe kan het ook anders, van riet. Al die varianten hebben weer hun voor- en nadelen: ze zijn duur, geven smaak af als je erdoor drinkt, of het produceren ervan is toch niet zo duurzaam.

Dat laatste vinden ze bij Milieu Centraal vanzelfsprekend een belangrijk punt. De voorlichtingsorganisatie liet uitgebreid onderzoek doen naar de milieu-impact van verschillende soorten rietjes. De belangrijkste conclusie, zegt programmamanager Linda Nijenhuis van Milieu Centraal: ,,Het allerbeste kun je helemaal geen rietje gebruiken om te drinken, want vaak heb je het helemaal niet nodig. Dat is ons eerste advies. Natuurlijk is het voor mensen met een beperking of een andere medische aandoening anders, maar veel mensen kunnen het prima af zonder rietje.”

Bamboe of tarwestro

Wie toch een rietje wil gebruiken, kan volgens Nijenhuis het beste voor een exemplaar van bamboe of tarwestro kiezen. ,,En dan het liefst een wegwerpvariant.” Waarom? ,,Omdat je herbruikbare rietjes moet wassen, en dat kost weer energie.”

Gebruik je toch een herbruikbare variant, doe die dan in een teiltje of stop hem in de vaatwasser als die toch al moet draaien, adviseert Nijenhuis. ,,Was je ze onder een kraan met warm stromend water, dan bewijs je het klimaat echt geen dienst. Mensen realiseren zich dat vaak niet.”

Horeca: Papier betaalbaar alternatief

Overigens is Koninklijke Horeca Nederland (KHN) teleurgesteld over de oproep van minister Kuipers. Rietjes van papier vormen volgens de KHN een goed betaalbaar alternatief voor de sinds vorig jaar verboden plastic variant. Met het afschaffen ervan zou voor de horeca een ‘keuzemogelijkheid komen te vervallen’. En ‘dat zou jammer zijn’, stelt de KHN vandaag in een reactie.

KHN vindt het goed dat er alternatieven zijn en komen, maar zegt wel dat het voor de horeca belangrijk is dat die ‘zowel betaalbaar, veilig als functioneel zijn’. De brancheorganisatie vindt dat Kuipers met zijn oproep het probleem bij de sector legt.