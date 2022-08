Het stikstofplan van experts: vlees niet dubbel zo duur, maar begin met 10 procent

Dat blijkt uit het rapport ‘Toekomst zoekt Boer’ dat vandaag wordt aangeboden aan het kabinet en al is ingezien door deze krant. Het rapport wordt ook gepresenteerd aan oud-minister Johan Remkes die op dit moment de impasse rond het landbouw-, natuur- en stikstofbeleid tracht te doorbreken. Bij dit plan van de initiatiefgroep Regie op Ruimte blijven de stikstofdoelen in stand: de uitstoot moet met de helft verminderen. Maar de overheid moet wel in actie komen door duurzaam boeren te helpen. Nu verdienen die vaak te weinig.