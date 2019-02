Het witte goud is er waarschijnlijk lekker vroeg bij

Koken & EtenHet traditionele oogstseizoen van witte asperges is van begin april tot en met 24 juni, maar het zou heel goed kunnen dat we al veel eerder aan het witte goud zitten, zeggen sommige telers.

Volledig scherm © Vakfoto Van Der Beek De Nederlandse witte asperges zouden weleens vroeg kunnen zijn dit jaar. De teelt van asperges is in kassen redelijk te plannen. Wanneer de grond een gemiddelde temperatuur van vijftien graden heeft bereikt, komen asperges uit.



De eerste asperges komen meestal rond half februari op en zijn dit jaar nu al in sommige supermarkten te vinden. Deze asperges komen meestal uit kassen of verwarmde tunnels, volgens Wim Gubbels van kwekerij Gubbels.

Maar ook de buitenteelt is vroeger dit jaar, verwacht Gubbels. ,,Meestal begint die oogst rond 1 april, maar dat zou dit jaar weleens begin maart kunnen zijn. De oogst van buiten kun je vervroegen door plastic over het land te spannen. Dan is de grond eerder warm. Die vroege asperges zijn meestal ook de duurste. Daarna komen er steeds meer bij.’’

Grote telers kunnen het proces dus versnellen door het gebruik van plastic, warmtetunnels of kassen. Maar voor de buitenteelt spelen de weersomstandigheden ook een grote rol. ,,Als het mooi weer wordt, groeien ze’’, zegt teler Ernie van der Kolk. ,,Maar het is geduld hebben, we moeten het nog zien.’’



Erwin Tillemans, van kwekerij Tilla’s is minder voorzichtig: ,,De weersvoorspelling voor de komende twee weken ziet er goed. Als er volgende week een zonnetje is, dan zie je dat ze weer komen en ook dat er vraag ontstaat.’’

Vraag en aanbod

Het begin van het aspergeseizoen heeft grotendeels met vraag en aanbod te maken. ,,Als mensen het lentegevoel hebben, zie je dat ze weer zin krijgen in asperges. Ik zeg altijd: als ze de fiets op gaan, wordt er weer gezocht naar asperges. Tegelijkertijd springen de supermarkten en restaurants er ook in’’, zegt Tillemans.



De consument moet er wel klaar voor zijn, volgens van der Kolk. ,,Je kunt wel heel vroeg beginnen, maar iedereen associeert asperges toch met het voorjaar. De zon moet schijnen en dat heb je halverwege maart niet altijd.’’

De oogst

De oogst van dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid wel iets minder groot zijn dan voorgaande jaren. ,,We hebben een heel droge zomer gehad. Daarom verwacht ik minder en dunnere asperges. Ze zullen dan misschien ook wel iets duurder zijn’’, zegt Tillemans. Dat is nogal een verschil met vorig jaar. Rond mei was de aanvoer van asperges zo groot, dat de groente voor een prikkie verkrijgbaar was.



Of ze nou vroeg komen of laat, één ding is zeker: vooral met Pasen zijn asperges in trek. ,,Dan weet je zeker dat er veel asperges in de supermarkt liggen. ,,Maar ik verwacht dat we rond half maart ook volop asperges hebben.’’

Telen

Nederlandse asperges zijn niet het hele jaar beschikbaar. ,,De heilige datum is 24 juni. Dan moet je stoppen met telen, want de plant moet dan rusten. De batterij moet dan weer opladen. Met kerst kun je ze best halen, maar dan zou je ze het jaar erna niet meer hebben’’, zegt Tillemans.