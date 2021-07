Hij groeide op in armoe en was vuilnisman, maar Jermain de Rozario (36) is nu sterrenchef

Een paar appjes, een spraakbericht. Duizend excuses. Jermain de Rozario was vergeten de interviewafspraak in de agenda te zetten. ‘Sorry sorry sorry sorry. Het is zo druk. Kun je over twee uurtjes?’ En zo strijkt hij twee uur later dan gepland neer in zijn eigen restaurant dat in 2016 opende en datzelfde jaar al in de Michelingids belandde.