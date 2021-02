Honger naar avocado's nog lang niet gestild: Nederland spil in de wereldhandel

We zijn in ons land dol op avocado’s, maar de groene vruchten leveren ons land ook veel pegels op. Nederland ontwikkelt zich steeds meer als de toegangspoort van Europa voor avocado’s die elders geproduceerd worden, zo meldt het CBS vandaag. Na de VS is ons land de grootste importeur van de populaire vruchten.

De groei gaat hard: vorig jaar importeerden wij 19 procent meer avocado’s dan in 2019. Nederland staat nu wereldwijd als nummer twee van de importeurs van avocado’s. Ons land is volgens de cijferaars van het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste niet-producerende exporteur van avocado’s.

De Nederlandse avocado-import van buiten de Europese Unie nam toe van 15 miljoen kilogram in 2000 tot 373 miljoen kilogram in 2020. In 2019 bedroeg deze nog 313 miljoen kilogram. Sinds 2012 importeert Nederland meer avocado’s uit niet-EU-landen dan alle andere EU-landen bij elkaar. Sindsdien is het verschil steeds groter geworden. Inmiddels is Nederland goed voor 63 procent van de gehele EU-import van avocado’s uit niet-EU-landen. In 2000 was dat 15 procent.

Volledig scherm De import van avocado's door Nederland afgezet tegen die van andere EU-landen. © CBS

Het overgrote deel van de avocado’s die in Nederland binnenkomen is bestemd voor andere Europese landen, zo meldt het CBS. Een klein deel, ongeveer 9 procent, eten we zelf op. De import en export van avocado’s is een logistieke specialisatie van Nederland geworden, en behelst naast transport en distributie ook zaken als rijping, controle en verpakking. Avocado’s komen met name aan in de Rotterdamse haven en verlaten Nederland meestal per vrachtwagen.

De aantallen zijn indrukwekkend. Nederland importeerde in 2019 349 miljoen kilogram avocado’s. Daarmee is Nederland de tweede importeur van avocado’s ter wereld. Verenigde Staten is veruit de grootste met 1105 miljoen kilo aan import. De Verenigde Staten voert met name avocado's in uit het grootste avocado-producerende land (en buurland) Mexico. Mexico is de grootste exporteur ter wereld. Nederland volgt op grote afstand als tweede, net vóór Peru (eveneens een avocado-producerend land). Nederland exporteert vrijwel uitsluitend naar Europese landen zoals Duitsland (26 procent) en Frankrijk (19 procent).

