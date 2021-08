Horeca duurder door corona: ‘Naïef om te denken dat prijzen niet omhooggaan’

De Vette Sletten van Dorothy Porker

18 augustus Het ene na het andere dieetboek dicteert wat we het beste kunnen eten om af te vallen of gezond te worden. Waar is toch het genieten gebleven, dacht eetfan Dorothy Porker. Sindsdien bestiert ze de foodblog Vette Sletten waar alleen maar lekker eten op te vinden is. Daar komt nu ook een kookboek bij: Nomnomnom.