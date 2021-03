Horeca krijgt zware klap door coronacrisis: sterkste omzetdaling ooit

De omzet in de Nederlandse horeca is vorig jaar door de coronacrisis met ruim een derde gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het voor de branche om de sterkste krimp ooit. Hotels en cafés zijn het zwaarst getroffen.

Door de gedwongen sluiting van cafés en restaurants kelderden de opbrengsten in het slotkwartaal met bijna 44 procent vergeleken met de periode daarvoor. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de maatregelen werden versoepeld.

Door de maatregelen tegen het coronavirus nam de omzet in het eerste kwartaal van 2020 met bijna 14 procent af ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was de eerste omzetdaling in 7 jaar tijd. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet verder, met iets meer dan 50 procent.

Cafés en hotels zwaar geraakt

Met name cafés en hotels zijn afgelopen jaar hard geraakt. Hotels zagen hun inkomsten afgelopen jaar gehalveerd; cafés schreven over heel 2020 een daling van bijna 42 procent. Vooral de laatste tijd hebben cafés het zwaar: zij hebben in de laatste drie maanden van 2020 ruim 70 procent minder omgezet dan vorig kwartaal.

Bij restaurants kromp de omzet met 35 procent. Fastfoodrestaurants hadden het minst last van de crisis. Zij verloren ongeveer een zesde.

Ongekende krimp omzet in 2020

De klap voor de horeca, die vorig jaar de omzet met een derde zag dalen, is ongekend. Het is de grootste krimp ooit, zeven keer groter dan de omzetdaling in 2009. Door de kredietcrisis behaalde de horeca toen 4,8 procent minder omzet dan in het jaar ervoor.

