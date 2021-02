Horeca moedeloos van uitstel op uitstel: ‘Wanneer mag het café weer open?’

Het is u vast ontgaan, maar de Horecava, de hoogmis van de horecabranche, werd maandag gevierd. Dit jaar was de vakbeurs geen vier dagen durend evenement in de RAI om het nieuwste drankje te proeven of de jongste terrasbiertap te proberen, maar een online evenement waar eigenlijk maar één vraag centraal stond: wanneer mogen we weer open? Natuurlijk waren er presentaties, maar het chagrijn was online bijna voelbaar.