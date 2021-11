Iedereen heeft het over dit nieuwe restaurant én cocktailbar: een ongekend gave plek

Chocolade­let­ters, brownies, oliebollen: al het zoet van de Bijenkorf komt hier vandaan

Het is topdrukte in de centrale bakkerij van de Bijenkorf. De Sint komt en kerst hangt al in de lucht. Chocoladeletters, brownies, oliebollen: allemaal handwerk. ‘O, daar komt een volgende pan aan. Ik moet door!’

19 november