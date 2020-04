Iedereen wil helpen bij oogsten van het ‘witte goud’

Normaal gesproken roert ze in pannen, nu bedient Ilona een sorteerapparaat voor asperges. De chef-kok van Hof van Huijbers in Mierlo haalt de witte asperges uit de oogstkratten en legt ze op de sorteerband. Het is even schakelen, maar ze is blij dat ze met haar horeca-achtergrond in ieder geval werk heeft. Een eindje verder staan haar collega’s van de sorteerploeg, vóór het coronatijdperk nog in dienst als onder meer barista en serveerster. Nu druk in de weer om het ‘witte goud’ te rangschikken op gewicht en soort.