IKEA deelt het recept voor z’n bekende Zweedse balletjes

Het eerste goede nieuws is natuurlijk dat IKEA het recept heeft gedeeld voor z’n befaamde Zweedse balletjes. Nog leuker is dat de balletjes niet zo moeilijk zijn om te bereiden. Het recept bestaat uit zes stappen, en de ingrediëntenlijst is redelijk beperkt.

,,We weten dat sommige mensen dezer dagen onze Zweedse balletjes missen”, reageert Lorena Lourido, foodmanager bij de meubelketen. ,,Thuisblijven kan lastig zijn, maar we willen helpen door het leven iets makkelijker en leuker te maken. Bon appétit of smaklig måltid, zoals we dat zeggen in Zweden!”