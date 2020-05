In deze spa kun je straks baden in bier: ‘Wonderen hoef je er niet van te verwachten’

Het concept draait om twee - voor veel mensen - zeer aangename zaken: bier en wellness. Het concept is eenvoudig: gasten kunnen zich een uur ontspannen in een privé houten jacuzzi die gevuld is met -naast ‘enkele geheime maar krachtige ingrediënten’- een blond Belgisch bier van hoge kwaliteit. De gasten hebben ook een persoonlijke tapkraan zodat ze zichzelf een biertje kunnen inschenken. Voor wie enige scepsis voelt opborrelen: de ervaring is meer dan bier drinken in een bad. ,,Baden in bier heeft veel voordelen voor je gezondheid,” zegt Benedict Biebuyck, de bedenker van de eerste Belgische bierspa. ,,Hop en bier zitten vol voedende stoffen en vitaminen. Het geeft de huid en het haar een natuurlijke glans en zachtheid. En het is ook erg rustgevend.”

Water en zuren

Ook niet-bierdrinkers kunnen aan hun trekken komen in de bierwellness. ,,We geloven echt in deze manier van relaxen, en bier hoort bij het dna van België. Daarom willen we dit doen gebeuren. We gaan actief de voordelen promoten van de natuurlijke ingrediënten die in houten jacuzzi zitten. Zelfs als je geen bier drinkt, dan zijn er nog de therapeutische aspecten om van te genieten”, aldus Biebuyck.



Of bier nu echt hét wondermiddel is tegen stress en voor een zachte huid is maar de vraag. ,,Bier bestaat uit water en zuren. Het kan dus zeker geen kwaad; het grootste negatieve effect zal nog zijn dat je erna naar bier ruikt”, klinkt het lachend bij dermatoloog Thomas Maselis, die wel twijfels heeft bij de beweerde voordelen van de bierjacuzzi. ,,Er is nog weinig tot geen onderzoek over verricht. Tegenwoordig wordt er zoveel als wondermiddel voorgesteld dus ik denk ook dat men geen wonderen moet verwachten van bier. ”