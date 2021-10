In dit proeflokaal eet je voor een prikkie

GOUDEN POLLEPEL In dit voormalige eeuwenoude weeshuis zit een hotel, restaurant én cocktail­bar: ‘Onze mond valt open’

9 oktober In een voormalig weeshuis is sinds het voorjaar een indrukwekkend geheel gecreëerd van hotel, restaurant, cocktailbar en regentenkamer. Het eten doet er niet voor onder. Gouda mag in de handen knijpen met deze aanwinst.